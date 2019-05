Snaidero su proposta giovani Confapi per europee: “complessità danneggia imprese”

Roma, 10 mag. (Labitalia) - "E' certo che l'accelerazione delle imprese può passare da una nuova Europa, che sia capace di superare le complessità, e non di accentuare quelle già presenti nei singoli stati componenti". Così l'imprenditore Roberto Snaidero, commenta, con Adnkronos/Labitalia, l'appello in vista delle elezioni europee lanciato, in un'intervista nei giorni scorsi ad Adnkronos/Labitalia, dal presidente dei giovani imprenditori di Confapi, Jonathan Morello Ritter, secondo cui le istituzioni europee che usciranno dalle elezioni del prossimo 26 maggio dovranno dare "una programmazione decisa, veloce ed equa con priorità ai temi quali infrastrutture, ambiente ed energia, perché le imprese, soprattutto le piccole imprese, siano indirizzate ad investire in maniera corretta nei settori giusti". Secondo Snaidero "le procedure devono essere più snelle" per aiutare le imprese a investire. E superare quindi "le complicazioni che alcuni regolamenti e indicazioni europee aggiungono a quelle già previste dai singoli stati membri".