Sparkle: primo Cda presieduto da Pansa, esaminato piano rilancio

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Si è riunito ieri il Cda di Sparkle, società del Gruppo Tim dedicata allo sviluppo del business wholesale internazionale. L'amministratore delegato Mario Di Mauro ha dato il benvenuto al nuovo presidente Alessandro Pansa, già Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e in seguito Capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, nominato nella giornata del 15 maggio dall'Assemblea dei Soci. La seduta consiliare è stata l'occasione per accogliere anche i nuovi consiglieri Stefano Grassi, Responsabile Security di Tim, Agostino Nuzzolo, Responsabile Legal and Tax di Tim, e Alessandro Picardi, Responsabile Public Affairs di Tim, che si sono uniti alla consigliera Michela Mossini. Nel corso della riunione l'Ad ha inoltre illustrato il piano di rilancio di Sparkle, gli importanti interventi compiuti in materia di compliance e governance, nonché le linee guida della nuova organizzazione.