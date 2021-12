Covid in Sicilia: 1.212 nuovi casi su 26.781 tamponi processati

Sono 1.212 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 26.781 tamponi processati. I dati, che provengono dal report quotidiano del ministero della Salute, portano a un tasso di positività del 4,5% (ieri era al 4,4%). La provincia con l’incremento maggiore è Catania: 274 i nuovi positivi emersi tra ieri e oggi. Continua a salire il numero dei ricoverati nell’Isola: dai 549 di ieri si è passati ai 575 di oggi (26 in più). I ricoverati in terapia intensiva sono 61, sei più di ieri. Il report di oggi segnala dieci decessi e 339 guarigioni. Il numero degli attuali positivi continua a salire: sono 20.787, 912 più di ieri.