Covid in Sicilia: 7.418 i nuovi

Sono 7.418 i nuovi casi Covid scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 46.999 tamponi processati. I dati arrivano dal report quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Il tasso di incidenza dei test positivi nell’isola, che passerà in zona arancione, scende dal 18,4% di ieri al 15,7% di oggi. Sale ancora il numero dei ricoverati in ospedale: ieri erano 1.573, oggi sono 1.587 (170 in terapia intensiva). Il report registra inoltre 26 morti, ma soltanto cinque di questi sono avvenuti nella giornata di ieri e gli altri sono il frutto di un ricalcolo dei giorni passati. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano 1.970 guarigioni. Gli attuali positivi superano il tetto dei duecentomila e arrivano a 202.439 (5.422 in più rispetto a ieri).