Covid in Sicilia, 8.631 nuovi positivi su 55.622 tamponi

In Sicilia 8.631 nuovi positivi al coronavirus su 55.622 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore, mentre un boom si registra tra i guariti: 4.936 tra ieri e oggi. I dati sono contenuti nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute che fotografa l’andamento della pandemia nelle regioni italiane. Il tasso di positività scende al 15,5% (ieri era al 19,2%). In lieve miglioramento il quadro negli ospedali: ad oggi 1.612 ricoverati (otto meno di ieri), di cui 148 in terapia intensiva. Nel bollettino di oggi emergono anche 49 decessi, 15 dei quali nelle ultime 24 ore. Sull’Isola si contano ad oggi 254.657 positivi, quattromila più di ieri.