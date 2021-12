Covid: in Sicilia boom di contagi, verso giallo

Tra le province l’incremento più consistente viene segnalato nel Palermitano, dove i nuovi positivi individuati sono stati 984. Seguono Catania (957) e Messina (478). Il bollettino segnala anche sei decessi e 638 guarigioni. Il saldo degli attuali positivi è ancora in crescita: al momento in Sicilia si contano 35.228 contagiati, 3.085 più di ieri. Salgono anche i ricoverati negli ospedali: ieri erano 773, oggi 792 (di cui 89 in terapia intensiva).