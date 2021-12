Covid, in Sicilia ci sono 1.522 nuovi casi

Altri 1.522 casi Covid in Sicilia in 24 ore. Il dato, che emerge dal report quotidiano del ministero della Salute, deriva da 30.762 tamponi processati e segnala un tasso di positività pari al 4,9%. La provincia con l’incremento più consistente è Catania con 356 nuovi casi. I ricoverati negli ospedali siciliani sono 533, di cui 48 in terapia intensiva. Il bollettino odierno segnala anche undici decessi e 586 guarigioni. Il numero degli attuali positivi fa un balzo in avanti di 925 e si attesta a 19.118.