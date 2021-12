Covid: in Sicilia registrati 2.819 nuovi casi e 28 morti

Non si ferma la crescita dei contagi in Sicilia. Oggi l’isola fa registrare 2.819 nuovi casi e 28 morti. Sono invece 512 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola in totale ci sono 32.143 positivi – 2.279 in più rispetto a ieri – e di questi 685 sono ricoverati in regime ordinario, 88 in terapia intensiva con nove nuovi ingressi e 31.370 sono in isolamento domiciliare. La provincia più colpita è Catania, con 659 casi, seguita da Messina (469) e Palermo (445).