Sono 7.516 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Sicilia

Sono 7.516 i nuovi casi di Covid 19 registrati oggi in Sicilia, 71 i morti e 1.935 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in totale, sono 220.293 i positivi – 5.510 in più rispetto a ieri – e di questi 1.464 sono ricoverati nei reparti ordinari, 158 in terapia intensiva (13 ingressi nuovi) e 218.671 sono in isolamento domiciliare. La provincia con più casi è Catania (1.640), seguita da Palermo (1.461).