A Nicolosi i campionati assoluti di società di atletica leggera sui 10mila metri

Una pista di atletica nuova di zecca con l’Etna e la pineta dei monti Rossi a fare da cornice. Si disputerà a Nicolosi, domenica 16 aprile, la fase regionale dei campionati assoluti di società sulla distanza dei 10mila metri.

Durante la manifestazione verranno assegnati i titoli regionali individuali assoluti, junior e promesse, mentre allievi e allieve si sfideranno con la formula dei 30 e 20 minuti. A occuparsi del cronometraggio, con omologazione dei risultati a livello nazionale, saranno gli addetti della Federazione italiana cronometristi (Ficr).

L’organizzazione sarà a cura della Monti Rossi Nicolosi, storica società etnea che per la prima volta si occuperà di ospitare un campionato regionale su pista. Il tutto con la collaborazione, per quanto riguarda la logistica, dal Comune di Nicolosi e dal gruppo giudici gare per la composizione delle varie serie. La chiusura delle iscrizioni è fissata per giovedì a mezzanotte – 13 marzo – tramite il portale Fidal alla voce “iscrizioni on-line”, in cui bisognerà inserire i tempi di accredito degli atleti.

Il dispositivo può essere scaricato al seguente link: https://rb.gy/g1892

Mappa per raggiungere l’impianto: https://maps.app.goo.gl/B29uUPL3crrEfNuPA