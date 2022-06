Calcio Catania: scadono oggi i termini di manifestazione d’interesse

Scadono oggi alle 13, i termini per la presentazione della manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte per l’iscrizione della squadra di calcio della città al campionato interregionale di serie D, da sottoporre, in seguito, all’approvazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio. A inizio aprile, lo stop da parte del Tribunale etneo all’esercizio provvisorio del ramo d’azienda sportivo del Calcio Catania ha messo un punto fine alla storia della società rossazzurra. Il campionato del Catania è finito con effetto immediato, la squadra è fuori dalla Serie C e si sono spente anche tutte le speranze dei tifosi rossazzurri. Poco dopo la Figc ha revocato l’affiliazione sportiva, dichiarando svincolati tutti i tesserati. Domani un nuovo capitolo per la città e lo sport alle falde dell’Etna.