Rugby: under 17 del CUS Catania nell’élite nazionale

Un importante traguardo che certifica la valenza del movimento. L’Under 17 del CUS Catania ottiene l’accesso al campionato di élite nazionale che prenderà il via dal prossimo gennaio. Le squadre saranno divise in due gironi e la compagine cusina sarà inserita in un gruppo composto da due squadre laziali, una abruzzese, una campana e una siciliana, appunto il CUS.

I giovani cusini hanno ottenuto la certezza di questo bel risultato nel match giocato con il San Gregorio, squadra che raccoglie anche giovani di Amatori Catania e Palermo rugby. Il successo per 19-15 (mete: 3-2) è valso il pass per l’élite nazionale. Un risultato ovviamente accolto con grande soddisfazione dal responsabile di sezione Nino Puleo e dall’allenatore e capitano della squadra di B Giulio Di Mauro.

LA ROSA – Questa la rosa dell’Under 17 cusina: Amore Samuele, Buonconsiglio Luca, Campisano Alex, Caratozzolo Matteo, Caruso Gabriele, Caruso Fosco Vincenzo, Castiglia Diego, Coco Giuseppe, Consoli Andrea, D’antone Giovanni, Fazzio Carmelo Diego, Ferlito Fabrizio, Gisana Gabriele, Grasso Giorgio Vito, Lo Presti Prospero, Marchese Simone, Marsiglia Mattia, Nicolosi Federico, Pagana Kristen, Pellegrino Rosario, Qualtieri Marcello, Radicella Dario, Ravidà Antonio, Rocca Monè, Vanadia Davide, Zappalà Giulio.

LO STAFF – Allenatore: Giulio Di Mauro, preparatore atletico: Giovanni Giustino, allenatori di mischia Alberto Toscano e Carlo Mammana, dirigenti accompagnatori Mario Coco e Francesco Qualtieri.