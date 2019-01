Startup: sbarca in Italia Juul, la e-cigarette che impazza tra gli americani

Milano, 19 gen. (AdnKronos) - Arriva in Italia Juul, la sigaretta elettronica per cui vanno pazzi gli adolescenti americani, con tanto di hashtag con 333mila post su Instagram. Lunedì, negli spazi della Fondazione Feltrinelli di Milano i suoi fondatori, Adam Bowen e James Monsees, presenteranno il prodotto, uscito nel 2015 dai laboratori di Pax Lab, a San Francisco, e diventato nel giro di due anni la e-cigarette più popolare degli Stati Uniti, con una quota di mercato intorno al 75 per cento. Il 'vaporizzatore', sottile, dal design che ricorda quello di una chiavetta Usb (e si ricarica proprio con una base Usb magnetica), contiene nicotina, in forma di sali, e crea quindi dipendenza. Nell'ottica dei suoi inventori, la sigaretta hi-tech era un input per aiutare i fumatori a trovare "un'alternativa al tabacco delle sigarette portandoli a diminuire o a eliminare del tutto la dipendenza", spiega il sito di Juul nella sua mission. Ogni baccello (o cartuccia) di Juul, chiamata Juul Pod, contiene più o meno la stessa quantità di nicotina di un pacchetto di sigarette e offre circa 200 boccate. La sua storia è quella di una startup di grande successo: sette mesi dopo il suo primo round di investimenti, Juul Labs ha raggiunto lo status di 'decacorn company', ovvero una valutazione di 10 miliardi di dollari, diventando la start-up più veloce nella storia a raggiungere questa quota, quattro volte più veloce di Facebook, cinque volte più di Snapchat e undici volte più di Dropbox. Dopo l'investimento di Altria, a dicembre scorso, Juul Labs oggi vale 38 miliardi di dollari, superando alcune big della Silicon Valley come Pinterest e Airbnb. Fuori dagli Stati Uniti, oggi Juul è presente in Canada, Gran Bretagna, Russia, Israele, Francia, Svizzera e Germania. Europa continentale e Asia sono i prossimi obiettivi dell'espansione internazionale del marchio.