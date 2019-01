“Stiamo congelando”, grida disperate dal barcone in avaria Sea Watch in aiuto: “15 ore per arrivare”

Roma, 20 gen. (AdnKronos) - Terrore sul barcone in avaria nel Mediterraneo. A bordo ci sarebbero un centinaio di persone, secondo quello che segnala con un tweet Alarm Phone. A bordo ci sarebbe anche un bambino ''privo di conoscenza o morto''. "La situazione è disperata - spiegano - le persone a bordo sono in preda al panico, stiamo cercando di calmarli. Le abbiamo sentite gridare. Uno ci ha detto che presto non sarà più in grado di parlare perché sta congelando". A cercare di dare un'aiuto ai migranti in difficoltà una nave dell'Ong Sea Watch che, twittano, "si sta dirigendo verso l'emergenza segnalata da @alarm_phone e sul quale nessuna autorità sta intervenendo. Siamo a circa 15 ore di distanza". "Non possiamo coprire da soli il #Mediterraneo, dove le persone vengono lasciate morire", sottolinea Sea Watch su Twitter. In una serie di messaggi, l'organizzazione Alarm Phone spiega di aver contattato le autorità italiane, maltesi e libiche. L'imbarcazione avrebbe problemi, starebbe imbarcando acqua. "Roma e Malta ci dicono di rivolgerci a Tripoli come autorità responsabile - twittano da Alarm Phone -. Finora, non abbiamo ricevuto alcuna risposta da Tripoli. Non possiamo nemmeno confermare che abbiano ricevuto il nostro messaggio. Abbiamo iniziato a chiamare tutti i numeri telefonici conosciuti, finora senza successo". Alarm Phone cita fonti maltesi secondo le quali la guardia costiera libica starebbe "lavorando su tre eventi Sar" (Search and Rescue), ma non ci sono conferme che una delle operazioni riguardi questa barca. La prima segnalazione, raccolta da Alarm Phone attorno alle 11, localizzava l'imbarcazione a circa 60 miglia da Misurata e non faceva riferimento alla presenza di problemi. Poco dopo, la situazione ha iniziato a precipitare. "Altre 100 persone rischiano la vita in mare" twitta Mediterranea lanciando un appello all'esecutivo. "Chiediamo al Governo del nostro Paese (@Palazzo_Chigi) di non impedire l'intervento della @guardiacostiera per salvarle immediatamente. Siete informati di tutto da ore. Non potete dire che non sapevate".