Strage bus: Aspi, vicinanza parenti vittime, rammarico condanne strutture tecniche

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Autostrade per l'Italia, nel ribadire nuovamente la più profonda e sentita vicinanza ai parenti delle vittime, esprime rammarico in merito alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino nei confronti delle strutture tecniche della Direzione di Tronco di Cassino". E' quanto dichiara Aspi in una nota diffusa dopo la sentenza del Tribunale di Avellino. "I legali dei dirigenti e dei funzionari coinvolti si riservano - comunica la società - la lettura delle motivazioni per ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal Giudice, a fronte delle solide argomentazioni difensive proposte dagli imputati nel corso del dibattimento che hanno dimostrato la correttezza del loro operato".