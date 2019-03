Strumenti rubati al chitarrista di Vasco

Roma, 2 mar. (AdnKronos) - Se vi propongono di acquistarla fate "attenzione perché che si tratta di roba rubata". A denunciare il furto della propria attrezzatura su Facebook è lo storico chitarrista di Vasco, Stef Burns. In un post, corredato dalle fotografie, descrive minuziosamente quanto gli e stato sottratto dal box di Milano. Attrezzi, strumenti, ma anche "l'albero di Natale mio e di Jamie", la figlia. L'annuncio con l'hashtag #bastardi per chiedere aiuto per ritrovare quanto gli hanno portato via.