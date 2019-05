Sud: Baseotto (Cgil), ’22 giugno solo tappa di un percorso’

Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - "La manifestazione nazionale del 22 giugno sul Mezzogiorno, che si terrà a Reggio Calabria, è solo una tappa di un percorso di lotta avviato il 9 febbraio che, in assenza di risposte da parte del governo riprenderà dopo l'estate, non escludendo anche la mobilitazione di carattere generale". Lo ha detto il segretario nazionale Cgil Nino Baseotto, intervenendo al direttivo della Cgil Sicilia, a Palermo. "Si è aperta un'importante stagione unitaria che non ha precedenti negli ultimi 30 anni e questa va consolidata a tutti i livelli" ha aggiunto.