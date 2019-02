Sud: Giovani imprenditori, Gabriele Menotti Lippolis nuovo presidente

Roma, 4 feb. (Labitalia) - E' Gabriele Menotti Lippolis, già presidente dei Giovani imprenditori Confindustria Puglia, il nuovo presidente Gruppo industriali Sud della Confindustria. Lo ha eletto all'unanimità il comitato interregionale del Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori di Confindustria riunitosi nella propria sede in Confindustria Campania. Lippolis è laureato in Giurisprudenza, imprenditore di prima generazione, è impegnato nel settore food&beverage e organizzazione eventi con partnership di prestigio e presenza nelle piazze più note della Penisola (dalla Puglia alla Costa Smeralda). "Sono lieto e onorato - spiega Menotti Lippolis - della fiducia che i miei colleghi hanno voluto confermarmi. Questa elezione è frutto di un intento condiviso con tutto il comitato per la realizzazione di progetti a lungo termine, primo fra tutti il 34mo convegno di Capri. L'incertezza dei tempi che stiamo vivendo deve essere superata con obiettivi unitari e condivisione di progetti: il Sud è il territorio più frazionato sotto l'aspetto progettuale ed è per questo che come Giovani Imprenditori stiamo lavorando per un Comitato operativo che riesca anche a far emergere proposte e progetti da presentare alle istituzioni competenti per lo sviluppo dei nostri territori?. Nell'occasione, è stato eletto anche il nuovo tesoriere del Comitato, Marella Burza, presidente Gi Calabria.