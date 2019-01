Sud sotto la neve

Bari, 4 gen. (AdnKronos) - Inizio anno all'insegna di neve e temperature sotto zero. Durante la notte, a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche e dell'abbassamento delle temperature, buona parte delle regioni del Centro-Sud sono state coperte da un manto bianco sceso fino in pianura e sulle aree costiere, creando qualche disagio alla circolazione. Le nevicate hanno interessato, in particolare, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Nel corso della notte la neve è scesa anche in provincia di Frosinone, Caserta, Avellino e Salerno. In Puglia le precipitazioni nevose hanno colpito anche le zone costiere, Lecce e la sua provincia, un fatto abbastanza insolito, oltre che di nuovo la Murgia barese e tarantina. Altre nevicate sono attese in giornata, alternate a schiarite, anche a Taranto città, Foggia città e a Bari città dove la neve di stanotte ha attecchito poco e solo in alcuni quartieri, forse a causa del forte vento. Proprio a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce, per impraticabilità di numerose strade extraurbane è sospesa, fino nuovo avviso, la circolazione degli autobus di Ferrovie del Sud Est. Secondo giorno di neve e grande freddo anche in Basilicata, dove i disagi si sono estesi in tutta la regione. Il sindaco di Potenza Dario De Luca ha disposto la chiusura degli asili nido per oggi e domani a causa delle avverse condizioni meteo. Dalla mezzanotte, su disposizione della Prefettura, vige il divieto di circolazione ai veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, fuori dai centri abitati, lungo le strade statali e provinciali delle provincie di Potenza e di Matera. Inoltre, per il peggioramento delle condizioni meteo, le ferrovie appulo lucane hanno soppresso le corse bus in partenza dai centri di Matera, Gravina, Altamura e Toritto. Risveglio invece sotto zero per la Sardegna dove, secondo i rilevamenti delle stazioni di 'Sardegna Clima Onlus', le temperature minime della notte hanno raggiunto i -8,1° C a Fonni Massiloi (Nu) e i -0,8 a Sestu nell'hinterland cagliaritano. Temperature che hanno confermato le previsioni della Protezione civile, che ieri ha diffuso l'allerta per freddo e gelate su tutta l'isola fino 5 gennaio. Sulla Sardegna si prevedono infatti temperature minime basse (inferiori a 2°C in pianura) o localmente molto basse (inferiori a -3°c in pianura) in ulteriore calo rispetto a quelle registrate nelle prime ore della mattinata di ieri.