Svolta meteo

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - Pioggia e neve ancora in agguato al Nord ma la svolta è proprio dietro l'angolo. A partire dalla tarda serata di oggi, infatti, il maltempo lascerà spazio ad un clima più mite che interesserà il Belpaese per tutto il weekend pre- natalizio. Dopo il passaggio sulle regioni settentrionali di un fronte perturbato di origine atlantica, stando alle previsioni del team del sito www.iLMeteo.it, l'alta pressione tornerà a conquistare tutto il Paese, riportando la nebbia sulle principali pianure e vallate sia alpine e prealpine sia appenniniche. Il tempo quindi rimarrà stabile, con locali coperture del cielo e deboli precipitazioni su Campania e Calabria, almeno fino alla vigilia di Natale e con temperature in aumento, addirittura con clima mite al Centro-Sud. Occhio però, avvertono gli esperti, in quanto già il 24 dicembre una nuova perturbazione atlantica, associata a miti e umidi venti meridionali, raggiungerà il Nord Italia. Nel giorno di Natale è quindi atteso un peggioramento del tempo che colpirà principalmente il Centro e a Santo Stefano il Sud con piogge e nevicate a bassa quota.