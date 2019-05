Talent Garden, a Milano primo campus per foodtech e sostenibilità

Milano, 8 mag. - (Labitalia) - Apre a Milano il primo Campus dedicato al foodtech e alla sostenibilità, settori trainanti dell'economia digitale globale e dell'innovazione. A realizzarlo è Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l'innovazione digitale nata in Italia nel 2011, che continua così la sua espansione. Il nuovo campus, situato all'interno del Palazzo della Regione Lombardia all'interno del quartiere Isola, va ad aggiungersi ai 2 già attivi di Via Calabiana e di via Merano, che ospitano ad oggi oltre 500 professionisti e che rappresentano già due punti di riferimento per il mondo dell'economia digitale e dell'innovazione cittadina e nazionale. Il Campus di Milano Isola offrirà postazioni di lavoro per circa 180 professionisti di startup, aziende, incubatori, venture capital, università e realtà del mondo food tech e sarà al contempo un luogo di condivisione e networking nel quale creare e sviluppare nuove opportunità e idee di business che aprirà ufficialmente i battenti a partire da settembre. Al suo interno saranno presenti anche 2 aule nelle quali si terranno i corsi della Innovation School, la scuola di formazione di Talent Garden dedicata al mondo dell'innovazione e del digitale. Questa nuova apertura fa seguito alla recente importante raccolta da 44 milioni di euro ottenuta di recente da Talent Garden e si inserisce all'interno di un processo di sviluppo che vedrà protagonista Talent Garden da oggi ai prossimi anni con l'obiettivo di diventare la realtà di riferimento nel mondo dell'innovazione digitale a livello europeo. Talent Garden, nata a Brescia, ha l'obiettivo di favorire la crescita di imprenditori, professionisti e aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole e medie realtà alle grandi Corporate attraverso la condivisione di spazi, realizzazione di attività di formazione e programmi di networking. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha portato la società ad essere presente in 23 città e 8 Paesi europei diventando leader europeo del suo settore. Questo anche grazie all'entrata nel capitale sociale, anni fa, di Tip ? Tamburi Investment Partners e di alcune importanti famiglie di imprenditori italiani.