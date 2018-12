Roma, 16 dic. (AdnKronos) - "Rispetto al Tap e al Terzo Valico in campagna elettorale abbiamo fatto delle promesse che non possono essere mantenute per mille e uno motivi. Allora, si chiede scusa e si va sui territori fino in fondo a spiegare il perchè". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a In Mezz'ora in Più.