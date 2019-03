Tav: Bernini, ‘Grillo esprime pericolosa utopia’

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - ?La dottrina di Beppe Grillo è magnificamente condensata in questo versetto apparso stamani sul suo blog: 'Il Paese sceglie falsi problemi: piuttosto che sostenere i suoi milioni di poveri preferisce disquisire di miliardi per bucare una montagna ed altre questioni che non esistono'. Perfetta sintesi della pericolosa utopia vagheggiata a suo tempo da Casaleggio e sempre meno di moda: un mondo dominato dalla rete in cui i supermercati sono stati rasi al suolo, le imprese di costruzione sono riconvertite in imprese di demolizione, e la più grande impresa del mondo produce solo biciclette e monopattini". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "E' quindi del tutto inutile -aggiunge- cercare di spiegargli che la Tav non è solo un buco in una montagna, ma un essenziale strumento di comunicazione e quindi di sviluppo, e che la povertà si combatte certo con i sussidi ai più bisognosi, ma soprattutto creando ricchezza da redistribuire e opportunità di lavoro. Farebbe finta di non capire. Fortunatamente glielo stanno cominciando a spiegare gli italiani con la decrescita elettorale dei Cinquestelle, se felice o infelice aspettiamo ce lo dica Grillo nel suo prossimo post?.