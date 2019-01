Tav: Bernini, ‘Salvini a Chiomonte, chissà cosa pensa M5S’

Roma, 29 gen. (AdnKronos) - "Cosa pensano i Cinquestelle della visita di Matteo Salvini a Chiomonte al cantiere della Torino-Lione? Dove tra l'altro il ministro dell'Interno darà solidarietà alla Polizia e alle altre Forze dell'Ordine bersaglio in questi anni dell'ala più estrema dei No Tav che vorrebbero imporre in ogni modo le loro idee minoritarie contro l'opera?". A chiederlo è Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato. "I 5Stelle, che in questi anni hanno sostenuto i No Tav, ai quali hanno promesso che l'opera non si realizzerà mai. Oggi il ministro Toninelli ha introdotto un'altra dose di polemica contro Salvini - prosegue l'esponente Fi - affermando che i dati in possesso della Lega sulla fattibilità della Torino-Lione sono sbagliati, anticipando di fatto il suo no al manufatto. Se non fosse una questione serissima ci sarebbe da sorridere. Noi crediamo che questo tira e molla sulla Tav sia divenuto stucchevole e consideriamo l'eventuale stop imposto dai 5Stelle un'azione sciagurata contro l'economia del Paese che arranca in recessione mentre mancano gli investimenti per la crescita e il lavoro".