Tav: Finco (Lega Veneto), ‘Toninelli esca dal blog e si cali nella realtà’ (2)

(AdnKronos) - "Su questa vicenda il ministro Toninelli e il M5S sono completamente scollegati dalla realtà. Così inviterei lui e Di Maio ad uscire dal blog e a calarsi nella realtà di tutti i giorni, a venire a sentire dal vivo gli imprenditori veneti e delle altre regioni del Nord". "Il problema è che Toninelli e Di Maio oggi ce la stanno mettendo tutta per essere contrari su tutto. E nei fatti cosa stanno facendo? A parte il reddito di cittadinanza non mi viene in mente altro - stigmatizza Finco - perdendo di giorno in giorno credibilità, perchè non si governa solo dando soldi a chi non vuol lavorare, e mettendo in crisi il Paese". "La Lega rispetta gli accordi di governo, mentre il M5S continua a rilanciare su tutto, senza fare proposte concrete forse per avere una maggior visibilità, ma non mi sembra che questa politica gli stia portando bene...", conclude.