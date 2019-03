Tav: Marino, ‘Toninelli non in grado, vada a casa’

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Un ministro della Repubblica non può prendere in giro per mesi e mesi una città come Torino, non può per mesi e mesi bloccare l'Italia. Toninelli non è in grado di fare il ministro dei trasporti, la maggioranza se ne faccia una ragione. Il Pd ha deciso di presentare una mozione di sfiducia alla Camera ed al Senato, dopo l'ultima vergognosa operazione della Commissione costi/benefici, un orpello inutile voluto da questo indegno ministro dei trasporti". Lo afferma il senatore dem Mauro Maria Marino. "Per il bene di Torino e dell'Italia -aggiunge- la Tav si deve ultimare e Toninelli deve andare a casa".