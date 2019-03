Tav: Martina, ‘Toninelli prima va a casa meglio è per il Paese’

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - ?Il ministro Toninelli prima va a casa è meglio è per il paese. E' venuto il tempo di presentare una mozione di sfiducia a Toninelli dopo la farsa della relazione costi-benefici sulla tav, dopo la giravolta di Conte che smentisce il suo ministro, dopo l'invenzione della mini tav che non esiste ma è usata dalla Lega per prendere ancora in giro gli italiani". Così il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Studio24 su Radio24. "Dopo aver bloccato i bandi per mesi ora Toninelli farfuglia lo sblocco salvo dire che ha tempo sei mesi per revocarli. Una follia dopo l'altra. L'unica realtà è che il paese a causa di questo governo perde 75 milioni di euro al mese sulle infrastrutture, i cantieri sono bloccati e i lavoratori a casa. Prima Toninelli se ne va e meglio è davvero per tutti?.