Tav: Meloni, ‘vista da Usa sembra ancora più surreale’

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "La discussione in Italia sulla Tav sembra ancora più surreale se vista qui dagli Stati Uniti, dove abbiamo partecipato al Consiglio Italia-Stati Uniti. Questa iniziativa mette insieme le migliori energie italo-statunitensi per parlare di commercio e intensificazione degli scambi ma non ha molto senso parlare di come intensificare gli scambi dagli Stati Uniti e intanto rimanere esclusi dai commerci europei per colpa di chi vuole dire sempre no alle infrastrutture". È quanto ha dichiarato da New York il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che domani interverrà al 'Conservative Political Action Conference' (Cpac) a Washington.