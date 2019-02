Tav: Napoli, ‘Conte si faccia spiegare dossier da elettori piemontesi’

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - "Il presidente del Consiglio si è messo a studiare il dossier sulla Tav, il ministro Toninelli scambia i bandi di gara per una ricognizione che durerà sei mesi e così l'Italia, il Piemonte e l'Europa stanno lì ad aspettare che il governo giallo-verde finisca di sfogliare la margherita. Se non ci fosse di mezzo il destino di circa 50mila lavoratori, la perdita di 300 milioni di finanziamenti senza trascurare altre notevoli ricadute (i soldi da restituire all'Unione europea e le penali da pagare), potremmo tutti sorridere di fronte all'opera buffa che va in scena quotidianamente da 9 mesi". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia. "Per non farci mancare nulla, abbiamo scoperto -aggiunge- che tutti i rinvii fin qui decisi sono stati presi dal governo senza che il presidente del Consiglio avesse mai letto il dossier sulla Tav. Aversene a male quando gli altri ci deridono e ci offendono nella persona del presidente del Consiglio sarà anche giusto, ma il presidente Conte dovrebbe fare qualche sforzo in più per non prestare il fianco alle battute irridenti. Non può dire dopo 9 mesi di governo e di polemiche roventi, che sta cominciando a studiare il dossier sulla Tav. Se aspetta ancora un po' saranno gli elettori piemontesi a spiegarglielo per filo e per segno".