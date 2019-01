Tav: Toninelli, in prossimi giorni arriverà analisti costi-benefici

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - L'unica opera "che stiamo congelando è la Tav Torino-Lione perché è un'opera che costa più di 20 miliardi" ma "nei prossimi giorni arriverà l'analisi costi-benefici e chiuderemo anche questo dossier", decidendo "se ci conviene oppure no: se ci conviene si farà, se non ci conviene i soldi li useremo per mettere in sicurezza ponti, gallerie e viadotti che stanno crollando". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli a 'Dataroom' di Milena Gabanelli su Corriere Tv. "Io non deciderò sulla base di opinioni mie personali o sulla base di opinioni politiche, nonostante la mia forza politica abbia giustamente contestato l'uso di così tanti miliardi di risorse pubbliche per singole opere. Ho dato mandato a dei tecnici di fare questa analisi costi-benefici che sarà basata sui numeri. E sulla base di questo ci accorderemo all'interno della maggioranza di Governo e con la commissione Ue e con la mia omologa francese", sottolinea Toninelli.