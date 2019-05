Terna: Ferraris, ‘con 6,2 mld investimenti in 5 anni lavoro per 15 mila persone’

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - "I 6,2 miliardi di euro di investimenti previsti nel piano strategico avranno per la loro quasi totalità una ricaduta sul pil" in Italia. "Grosso modo si può stimare che nei cinque anni del piano, mediamente, creiamo lavoro direttamente e indirettamente per circa 15 mila persone. E' un bel contributo alla creazione di ricchezza e di lavoro nel Paese". Ad affermarlo è l'ad di Terna, Luigi Ferraris che rispondendo agli azionisti durante l'Assemblea cita un dato interessante di una ricerca commissionata al Politecnico di Milano.