Terrapiattismo: Galuppini, ‘c’è problema esoterico per negare veridicità Bibbia e Dio’

Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "Le radici dei giganti sono antichissime. Si pensa siano nati dall'ibridazione fra gli angeli decaduti e donne terrestri". E' la teoria di Albino Galuppini, nel corso della sua relazione al convegno dei Terrapiattisti in corso a Palermo, che parla del "dimenticato impero dei giganti". "E' esistito un regno di Tartaria nell'attuale Russia - spiega - e i giganti sarebbero esistiti non molto tempo fa. Gli scheletri sono stati trovati ma poi fatti sparire perché dopo l'affermazione del darwinismo qualsiasi cosa in contrasto con quella teoria e' stata affossata. E un esempio di costruzione fatti dai giganti per i giganti sono il Colosseo e le piramidi". Per Galuppini il segreto è stato tenuto nascosto fino a oggi perche' "c'è un problema di ordine esoterico, per negare la veridicità della Bibbia e l'esistenza di Dio. Che si ricollega alla terra piatta perché la base di tutto è la negazione della forma della terra".