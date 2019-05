Terrapiattismo: Galuppini, ‘Grillo? Lo ringraziamo, ci ha fatto tanta pubblicità’

Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "Non crediamo che a questo punto Beppe Grillo verrà al convegno ma intanto lo ringraziamo perché ci ha fatto tanta pubblicità a livello nazionale". A parlare è Albino Galuppini, uno degli organizzatori del convegno internazionale dei terrapiattisti che si tiene oggi a Palermo. Grillo nelle scorse settimane aveva annunciato che sarebbe venuto per ascoltare le teorie dei terrapiattisti, ma fino a questa mattina non ha dato alcuna conferma della sua presenza. "Anche se dovesse venire, dovrebbe pagare anche lui i venti euro che pagano tutti per partecipare", dice Galuppini.