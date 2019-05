Terrapiattismo: show a Palermo con il convitato di pietra Grillo, ‘Nasa come Disneyland’ (2)

(AdnKronos) - E c'è persino chi si è presentato alle nove del mattino solo "per svagarsi", "come fosse uno spettacolo, anzi, più di un cabaret", come rivelano Vincenzo Tura e Francesco Sinacori, che fanno parte di un gruppo di Fantacalcio. "Volevamo portare una decina di persone. Alla fine con una spesa di appena 20 euro è un'occasione in cui sai che riderai tutto il tempo". E sono state numerose le teorie portate avanti durante tutta la giornata dai relatori del convegno, che non hanno parlato solo di terrapiattismo, ma anche di Soros, degli Stati Uniti, delle Torri gemelle, definite "delle scatole vuote" che "servivano solo per sistemare in alto delle antenne lunghissime". Fino a utilizzare la parola "fr..o", per parlare degli omosessuali. Ottenendo in cambio le lamentele del pubblico, seppure scarse per la verità, per la parola utilizzata. Ad accendere la miccia è l'agricoltore Galuppini, che con il suo marcato accento bresciano spiega: "La foto del buco nero è un clamoroso falso, sembra una mentina, un buco con la menta intorno, ricordate la pubblicità in tv?". A chi in sala esprime un po' di scetticismo dice: "Informatevi zeteticamente". E a supporto delle sue teorie cita le rotte dei voli intercontinentali: "Osservando l'orizzonte si intuisce chiaramente che la terra è piatta. Infatti a breve elimineranno i finestrini dagli aerei". Insomma, è tutta una grande mistificazione, come nei film: "Viviamo dentro una di gabbia di controllo senza sbarre che ci controlla - dice Galuppini - chiedete agli autori di Matrix, un film profetico e predittivo".