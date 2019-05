Terrapiattismo: show a Palermo con il convitato di pietra Grillo, ‘Nasa come Disneyland’ (4)

(AdnKronos) - E ancora, ad avvalorare la loro tesi, secondo loro "inappuntabile", c'è un'altra indicazione: "Le rotte aeree dimostrano ineluttabilmente che la terra è piatta", spiega con convinzione Galuppini. Che ha ribadito come "lo sbarco sulla Luna è totalmente falso". "Non solo la forma della terra è diversa da quella che ci hanno raccontato ma anche tutta la storia". Seduta tra le prime file c'è una giovane ragazza, che al collo porta una collana con un ciondolo a forma di terra piatta, in legno. "Mi affascina la loro tesi della terra piatta, perché hanno delle dimostrazioni empiriche interessanti. Io ci credo e sono qui per questo", dice all'Adnkronos Eliana Urbano Raimondi, che nella vita si occupa di allestire mostre, ma oggi si trova a Palermo per seguire il convegno organizzato dai terrapiattisti organizzato da un gruppo di persone che da anni si battono per questa teoria. "Sono venuta qui spontaneamente per approfondire un sistema che mi ha affascinata", dice Eliana.