Terrapiattisti riuniti a Palermo: “Nasa come Disneyland”

Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) - Alla fine, il convitato di pietra non si è palesato. Beppe Grillo non è venuto ad ascoltare le teorie dei terrapiattisti nel convegno mondiale di Palermo che vede tra i relatori un agricoltore appassionato di scienze, un ingegnere elettrico e un disoccupato che gira l'Italia a fare relazioni sulla terra piatta. La sua presenza era stata annunciata nelle settimane scorse, ma Albino Galuppini, uno dei relatori, oggi ammette: "In realtà, noi non abbiamo mai invitato Beppe Grillo. La sua partecipazione è una boutade che ha lanciato lui. Lo ringrazio, comunque, per la pubblicità non richiesta che ci ha dato". E aggiunge: "Personalmente sono antigrilino e ne penso peste e corna, è un pifferaio magico manovrato da altri. Non conta niente è un frontman, è messo lì come un attore, come lo è stato Reagan in passato. Noi non lo abbiamo mai invitato. È lui che si è autoinvitato". Ma avverte anche: "Se fosse venuto, anche lui avrebbe dovuto versare la quota di 20 euro prevista". Così, come l'hanno dovuta pagare tutti gli altri, compresi i giornalisti e gli operatori che hanno seguito la convention mondiale che si è tenuta in un albergo al centro del capoluogo siciliano. In realtà il numero di partecipanti è stato molto inferiore alle aspettative. Erano più giornalisti alla ricerca di curiosità, che seguaci della teoria dei terrapiattisti.