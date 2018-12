Terremoto: Borelli, bene tempestività Governo, sostegno per interventi edilizi

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Ringrazio il Governo per aver dichiarato tempestivamente lo Stato di Emergenza come noi avevamo richiesto. Abbiamo provveduto immediatamente a firmare l'ordinanza di protezione civile, avendo acquisito l'intesa del presidente della Regione Sicilia, che prevede la nomina del Commissario delegato e le misure per il soccorso e l'assistenza alla popolazione". Così Angelo Borrelli, il Capo del Dipartimento della Protezione civile, dopo che il Cdm oggi ha dichiarato lo Stato di emergenza dopo il terremoto del 26 dicembre in provincia di Catania. Nell'ordinanza, oltre all'assistenza alle popolazioni colpite, all'assistenza negli alberghi, sottolinea Borrelli, "c'è qualcosa in più anche rispetto dopo le alluvioni di ottobre-novembre". Infatti, spiega, "abbiamo previsto una somma per coloro che hanno un'abitazione continuativa e che non hanno riportato danni strutturali in modo che possano intervenire immediatamente" per interventi edilizi. Si tratta, aggiunge, "di una semplificazione della procedura per interventi edilizi con uno stanziamento fino a 25 mila euro. C'è la possibilità di anticipare le risorse per realizzare interventi fino al 40% della somma necessaria". Inoltre è previsto "una ricognizione immediata di quelli che sono i fabbisogni per le attività produttive con uno stanziamento di 25 mila euro", aggiunge Borrelli. "Domani sarò a Catania per illustrare ai sindaci l'ordinanza".