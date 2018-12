Roma, 27 dic. (AdnKronos) - "Domani ci sarà il cdm per dichiarare lo stato di emergenza a Catania". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da Foggia, riguardo al sisma che ha messo in ginocchio il catanese. "Si riunirà anche la commissione grandi rischi della Protezione civile - ha proseguito il premier - Per fortuna non ci sono feriti molto gravi, ma seguiamo l'evoluzione della situazione".