Terrorismo: arrestato sospetto attentatore sede Lega Treviso (2)

(AdnKronos) - La complessa, intensa ed articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura di Venezia e posta in essere da un gruppo investigativo formato da operatori della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, che ha coordinato il gruppo e messo in campo personale specializzato e supporti tecnici specifici, delle Digos di Venezia, Brescia, Treviso e Trento, ha condotto al riconoscimento del Sorroche quale responsabile del gesto e all'individuazione della rete dei fiancheggiatori che lo sosteneva nella latitanza, fino a scovarne il nascondiglio. L'attività, partita dall'esame dei contenuti e della struttura sintattico-lessicale della rivendicazione, ha permesso di individuare in Sorroche il maggior indiziato, tesi confermata dalla prova scientifica del suo Dna, rinvenuto sull'ordigno. La sua ricerca, resa possibile anche grazie al contributo informativo fornito dalla Comisaria General de Informaciòn ? Cuerpo Nacional de Policìa spagnola, ha comportato un attento monitoraggio dei soggetti d'area a lui vicini ed in particolare un'attenzione costante, protrattasi per alcuni mesi, agli spostamenti di Manuel Oxoli, 38 anni, noto anarchico bresciano molto vicino, prima della sua latitanza, allo spagnolo.