Terrorismo: arrestato sospetto attentatore sede Lega Treviso

Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - La Polizia di Stato, nella mattina del 22 maggio a Marmentino (Bs), ha catturato il militante anarco-insurrezionalista di origine spagnola Juan Antonio Sorroche Fernandez, 42 anni, latitante. Sorroche si era reso irreperibile già dalla primavera del 2017, per sottrarsi ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino il 3 aprile 2017 per scontare la pena di un anno e 9 mesi di reclusione. Quest'ordine è stato successivamente sostituito dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione di 6 anni, 1 mese e 6 giorni di reclusione per reati contro la persona ed il patrimonio, emesso il 17 gennaio dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Sorroche era inoltre destinatario di un provvedimento di fermo per indiziato emesso lo scorso 18 maggio dai Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia titolari dell'inchiesta sull'attentato esplosivo perpetrato il 12 agosto 2018 contro la sede della Lega di Treviso (situata a Villorba (Tv) in Via Fontane, rivendicato dalla sigla ?Cellula Haris Hatzimihelakis/internazionale nera (1881/2018)?. Al terrorista vengono contestati nello specifico i reati di strage e di attentato con finalità di terrorismo in quanto ritenuto ideatore, organizzatore ed esecutore dell'azione terroristica.