Terrorismo: Francia e Italia al lavoro su lista latitanti/Adnkronos

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - (di Emmanuel Cazale) - Continueranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane gli scambi bilaterali tra Italia e Francia per esaminare le domande di estradizione 'dormienti' relative ai terroristi italiani rifugiatisi in Francia nei decenni passati che sono già stati al centro di una riunione tecnica che si è tenuta ieri a Parigi tra i ministeri della Giustizia italiana e francese. Gli scambi tra le due cancellerie riguarderebbero complessivamente una quindicina di casi. Per ora, secondo quanto apprende l'Adnkronos, la prima richiesta di estradizione formalizzata dall'Italia riguarderebbe Narciso Manenti, affiliato all'epoca dei fatti ai 'Nuclei armati per il contropotere territoriale' su cui la procura di Bergamo ha emesso un mando di arresto europeo e che è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giuseppe Gurrieri, carabiniere ucciso nel 1979 a Bergamo. La seconda richiesta di estradizione che l'Italia dovrebbe formalizzare prossimamente riguarderebbe invece Raffaele Ventura, l'ex esponente delle Formazioni comuniste combattenti, la cui condanna sarebbe vicina alla prescrizione. Per ora non è arrivata nessuna conferma ufficiale riguardo alle indiscrezioni trapelate. Il ministero della Giustizia francese ha confermato solo che l'Italia ha formalizzato una prima richiesta di procedura di estradizione mentre una seconda dovrebbe arrivare prossimamente. "Una seconda domanda dovrebbe arrivare prossimamente", spiegano dal ministero transalpino che ribadisce che i vari dossier "saranno valutati caso per caso". Per quanto riguarda i tempi, dal ministero della Giustizia francese si sottolinea che "tenuto conto della complessità e della tecnicità della questione della prescrizione, i tempi sono difficili da quantificare per le autorità giudiziarie francesi".