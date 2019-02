Terzo settore: in Lombardia 53mila associazioni, prima in Italia (2)

(AdnKronos) - Le organizzazioni si concentrano soprattutto nell'area cultura, sport e ricreazione (65% del totale nazionale), che precede l'assistenza sociale, in cui sono incluse anche le attività di protezione civile (pari al 9,2% del totale). Riguardo la distribuzione delle risorse umane per settore di attività prevalente, si nota che i dipendenti delle organizzazioni non profit sono concentrati in quattro ambiti che raccolgono l'86,1% dei dipendenti del settore: Assistenza sociale e protezione civile (36%), Sanità (22,6%), Istruzione e ricerca (15,8%) e Sviluppo economico e coesione sociale (11,8%). "Per favorire l'azione che svolge il volontariato - ha spiegato Bolognini - abbiamo messo in campo azioni strutturali che favoriscono la creazione di una rete, anche grazie a provvedimenti di contrasto alla povertà come il reddito di inclusione lombardo, i piani zona, i progetti del terzo settore o le liste per l'abbattimento delle barriere architettoniche". Sulle politiche per la casa, ha continuato, "ci stiamo muovendo per recuperare e rigenerare un immenso patrimonio immobiliare, contrastando l'abusivismo. Abbiamo introdotto inoltre sperimentazioni come la sospensione dei canoni di locazione per i 'meritevoli' e il sostegno ai laboratori sociali di quartiere. Tutto questo però avrebbe forza quasi nulla senza l'azione decisa del volontariato lombardo".