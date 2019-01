Tim: società, stupiti da frasi Vivendi, risultati frutto del loro piano

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - "Leggiamo con stupore le dichiarazioni odierne di Vivendi. Informare il mercato non solo è buona prassi ma anche un obbligo di legge in questo Paese. Pertanto il Cda di ieri, avendo ricevuto informazioni rilevanti sull'andamento gestionale della società, ha ritenuto opportuno comunicarle". E' quanto si legge in una nota del gruppo di tlc. "Tale informativa puntava esclusivamente a informare il mercato, cosa che Telecom intende continuare a fare in maniera trasparente nell'interesse di tutti gli azionisti. Tim ricorda infine che, per quanto riguarda l'andamento dei risultati conseguiti, essi sono stati il risultato di un piano e di un amministratore delegato indicati a suo tempo da Vivendi".