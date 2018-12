Tim: Vivendi, cda non più rappresentativo interessi tutti

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Il consiglio di amministrazione di Tim "non è più rappresentativo degli interessi e delle aspettative di tutti gli azionisti". Lo scrive Vivendi nella relazione che accompagna la richiesta di convocazione dell'assemblea di Tim. Azionisti, sottolinea il gruppo francese, "che, in occasione dell'assemblea del 4 maggio 2018, hanno votato in favore della lista presentata da Elliott sull'assunto che la società sarebbe stata guidata da Amos Genish (che era stato confermato da circa il 98% degli azionisti votanti in assemblea soltanto pochi giorni prima), con il supporto di un consiglio di amministrazione effettivamente indipendente".