Titoli Stato: Pedone, ‘spread? una febbriciattola ma preoccupante’

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - ?Sullo spread non credo che ci saranno delle crisi a breve termine che si manifesteranno in modo estremo. Quello che preoccupa è questa persistente mancanza di consapevolezza sul fatto che lo spread alto a lungo andare debilita l'economia. Lo spread tra i 200 - 300 punti è come una febbriciattola, non è una febbre vera e propria ma indebolisce". Così l'economista Antonio Pedone a margine della presentazione del libro 'Economia percepita' di Roberto Basso e Dino Pesole presso l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana.