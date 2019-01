Toscana: Cida-Anpal Servizi, intesa per qualità alternanza scuola-lavoro

Firenze, 30 gen. (Labitalia) - E' stato siglato oggi il protocollo di intesa tra Cida Toscana e Anpal Servizi finalizzato a favorire la qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro mediante la coprogettazione di progetti che favoriscono l'avvicinamento del mondo del lavoro a quello della scuola. "Potenziare le attività di alternanza scuola-lavoro e favorire la conoscenza e la diffusione dell'apprendistato duale in Toscana: questa la finalità del protocollo", afferma Walter Bucelli, segretario regionale Cida Toscana. "Ancora una volta - spiega - i manager offrono la propria esperienza e professionalità ai giovani. In un momento particolarmente complesso per la categoria, a causa delle vicende politiche del Paese, i dirigenti dimostrano la propria volontà di contribuire ad innescare circuiti virtuosi tra giovani, mondo della scuola e mondo del lavoro-impresa. I manager mettono a disposizione la propria esperienza e professionalità per migliorare e rendere più efficace il dialogo tra scuola e impresa, credendo fermamente che l'investimento sui giovani sia la vera leva di crescita del futuro". "Il mondo della scuola e quello del lavoro - avverte Agostino Petrangeli, direttore della divisione Transizioni di Anpal Servizi - possono trovare forme di dialogo più efficaci e proficue progettando insieme percorsi per l'acquisizione di competenze trasversali e per l'orientamento. Il contributo importante dei manager di Cida Toscana sarà garanzia di qualità delle progettazioni per le scuole toscane coinvolte nel progetto e le aziende disposte ad impostare questo tipo di dialogo".