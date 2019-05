Tpl: Camanzi (Authority), ‘modello da ripensare’

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "I cambiamenti in corso nel sistema dei trasporti impongono di riflettere in termini nuovi sul servizio dei trasporti pubblici locali".E ' quanto afferma Andrea Camanzi, presidente dell'Autorità Trasporti nel corso del convegno Cgil sui 'servizi pubblici a rete'. "La domanda dei servizi, con l'uso delle nuove tecnologie - riflette il Garante - accresce le modalità ed i tipi di richieste che i cittadini vogliono e l'offerta, naturalmente, si deve adeguare. Abbiamo stabilito come Authority, in una delibera dello scorso anno - aggiunge Camanzi - le condizioni minime di qualità che i contratti di servizio devono contenere, così come il sistema di sanzioni a quelle imprese che non rispettano questi requisiti". Alla domanda poi, se esiste un 'caso Roma', la replica del Presidente del'Authority è stata: ?Esiste un caso nei trasporti pubblici locali?.