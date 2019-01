Trapani: Polizia arresta pusher nel centro d’accoglienza di Salemi

Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Trapani ha arrestato un pusher nel centro di accoglienza di Salemi. Secondo gli inquirenti, l'uomo, un ivoriano, aveva fatto la sua base di spaccio nel CAS di Salemi. A seguito di una mirata operazione antidroga, la Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Trapani ha effettuato una perquisizione presso il Centro Accoglienza per Stranieri ?Mokarta? di Salemi, rinvenendo "un cospicuo quantitativo di hashish nella disponibilità dell'ospite ivoriano Tireme Konate, di 19 anni, il quale, per tale motivo, è stato tratto in arresto nella flagranza del rato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La perquisizione, effettuata con l'ausilio dei cani poliziotti Ulla e yndira, ha consentito di rivenire un panetto di hashish da circa 100 grammi, 91 dosi preconfezionate della medesima sostanza, 5 di marijuana e materiale per il confezionamento e la preparazione delle dosi. Nella disponibilità del giovane è stata anche rinvenuta la somma complessiva di 2400 euro in banconote di piccolo taglio e una pistola a gas priva di tappo rosso, che è stata sequestrata insieme al denaro. Già nei giorni precedenti, i poliziotti avevano notato un "considerevole andirivieni di soggetti interessati all'acquisto di droga, nonché la presenza di numerosi sentinelle, dislocate nella zona circostante il Cas - dicono gli inquirenti . Konate gravato da precedenti per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale, si trova in Italia dal giugno del 2017, ed è titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Dal gennaio del 2018, è ospite del Cas Mokarta di Salemi, dove dimorano circa 90 stranieri, prevalentemente di origine subsariana. Dopo le incombenze di rito, il Konate è stato associato presso la casa circondariale di Trapani, dove, in attesa dell'udienza di convalida, rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria".