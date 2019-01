Trasporti: Dell’Orco, governo attento a ciclabilità e mobilità dolce

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "L'attenzione del Governo nei confronti della ciclabilità e della mobilità dolce è e rimane alta". Ad affermarlo in una nota è il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Michele Dell'Orco. Per prima cosa, prosegue Dell'Orco, "l'esecutivo ha confermato lo stanziamento di 361,78 milioni di euro per il Sistema nazionale delle Ciclovie Turistiche, prevedendo l'effettiva e concreta ripartizione delle risorse a favore degli enti locali e a valere sul Fondo Investimenti a partire da quest'anno". "Oltre ai fondi stanziati in legge di Bilancio per la creazione di altre piste ciclabili, sono in fase avanzata di realizzazione misure a favore dell'utenza ciclistica nell'ambito delle modifiche al codice della strada, il cui iter parlamentare partirà a breve", conclude il sottosegretario.