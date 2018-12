Trasporti: Federnoleggio con Ncc domani in piazza a Roma

Roma, 17 dic. (AdnKronos) - Federnoleggio Confesercenti parteciperà, domani, alla manifestazione NCC nazionale unitaria di piazza della Repubblica a Roma, con proprie delegazioni e rappresentanti da tutta Italia. ?Il servizio di noleggio con conducente rientra nel trasporto pubblico non di linea mentre i taxi nel trasporto pubblico locale. Quindi la norma del rientro in rimessa alla fine di ogni servizio, oltre ad essere datata di oltre vent'anni, è contro ogni regola di buon senso, di rispetto dell'ambiente e della libera prestazione di servizi?, dichiara Luigi Pacilli, Presidente Nazionale Federnoleggio Confesercenti, che chiede al viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, di intervenire subito modificando le norme anticoncorrenziali evidenziate già negli scorsi anni dall'Antitrust e dell'Autority di Regolazione dei Trasporti. ?Domani la manifestazione sarà unitaria - conclude il presidente Federnoleggio - con tutte le sigle di rappresentanza del settore NCC. Saremo in mattinata dal Viceministro a rappresentare le nostre richieste e proposte per uscire da questa situazione che si trascina ormai dal 2009: occorrono modifiche immediate e tempo per intervenire sulla legge di riforma del settore".